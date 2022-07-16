Сага с трансфером Александра Зинченко в Арсенал должна завершиться в ближайшее время.

Арсенал намерен завершить переход универсала из Манчестер Сити в течение нескольких дней – ориентировочно в начале следующей недели, сообщает Sky Sports.

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Не помешает и то, что 25-летний украинец вместе с командой отправился в турне в США, где "горожане" сыграют с Баварией и Америкой. Сообщалось, что Арсенал уже имеет устную договоренность с Ман Сити насчет трансфера.

Напомним, Зинченко перешел в Манчестер Сити летом 2016 года, но первый сезон отыграл в аренде за ПСВ. В составе "горожан" украинец провел 127 матчей – 2 гола, 12 ассистов, 11 выигранных трофеев.

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