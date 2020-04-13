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Арсенал хочет солидно сократить зарплату игрокам, но оставляет им призрачный шанс на спасение

09:59 27 Читати українською
Арсенал хочет солидно сократить зарплату игрокам, но оставляет им призрачный шанс на спасение
Пьер-Эмерик Обамеянг

Лондонский клуб получил сильный удар от коронавируса и пытается выжить, врезав зарплату футболистам.

Арсенал в сложной финансовой ситуации. У "канониров" одна из самых раздутых зарплатных ведомостей в АПЛ (230 млн фунтов), которая составляет 60% от годового оборота клуба. Очередной пролет мимо Лиги чемпионов в сочетании с коронавирусными потерями может привести к катастрофе.

Руководство пытается спасти ситуацию сокращением зарплат. Футболистам предложили не просто отсрочить выплаты на время карантина, а врезать з/п на год – с апреля 2020-го по апрель 2021-го – на 12,5%. Звучит очень неприятно для игроков, но они имеют шанс спасти свои деньги.

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Если чемпионат продолжится, а Арсенал чудом залетит в Лигу чемпионов (сейчас 5 очков отставания от проходного 5 места) – игрокам полностью компенсируют все ограничения, они получают 100% зарплаты. Если "канониры" пробьются в Лигу Европы – зарплаты сократят только на 7,5%, сообщает ESPN.

Таков план клуба, переговоры с футболистами продолжаются. По информации The Athletic, команда восприняла такое предложение без энтузиазма. Игроки готовы согласиться разве что на отсрочку зарплаты, чтобы сохранить оплату неигровому персоналу. Но и то при условии, что в случае летней продажи кого-то из футболистов – ему полностью выплатят отсроченные деньги.

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