Арсенал хочет распрощаться с Мхитаряном

Лондонский Арсенал хочет разгрузить зарплатную ведомость команды и одним из претендентов на выход стал армянский полузащитник Генрих Мхитарян.
Арсенал может распрощаться с Генрихом Мхитаряном в конце сезона, поскольку стремится разгрузить зарплатную ведомость клуба, информирует Daily Mail.
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Армянский полузащитник получает около 200 тысяч фунтов в неделю в Арсенале, столько же получает и нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, а полузащитник Месут Озил - 350 тысяч фунтов в неделю.
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Тренеру Арсенала Унаи Эмери сообщили, что зимой он сможет подписать игроков только в аренду, а на летнее трансферное окно получит только 45 млн фунтов.
В текущем сезоне Мхитарян провел в составе Арсенала 28 матчей, записав в свой актив 6 голов и 6 голевых передач.