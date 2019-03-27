Арсенал хочет распрощаться с Мхитаряном

Лондонский Арсенал хочет разгрузить зарплатную ведомость команды и одним из претендентов на выход стал армянский полузащитник Генрих Мхитарян.

Арсенал может распрощаться с Генрихом Мхитаряном в конце сезона, поскольку стремится разгрузить зарплатную ведомость клуба, информирует Daily Mail.

Мхитарян вернулся на поле после тяжелого перелома

Армянский полузащитник получает около 200 тысяч фунтов в неделю в Арсенале, столько же получает и нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, а полузащитник Месут Озил - 350 тысяч фунтов в неделю.

Арсенал хочет досрочно вернуть Дениса Суареса в Барселону, – The Sun

Тренеру Арсенала Унаи Эмери сообщили, что зимой он сможет подписать игроков только в аренду, а на летнее трансферное окно получит только 45 млн фунтов.

В текущем сезоне Мхитарян провел в составе Арсенала 28 матчей, записав в свой актив 6 голов и 6 голевых передач.