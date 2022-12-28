Наставник лондонцев Микель Артета лично дал добро на подписание 29-летнего бразильца, сообщает Daily Mail .

Коутинью определился с будущим в Барселоне, но все будет зависеть от Хави

Агенты Коутиньо отправляются в Лондон для старта переговоров с Арсеналом. Трансферу существенно способствует плохое финансовое положение Барселоны. Она с радостью лишится самого высокооплачиваемого игрока (около 13 млн евро за сезон), который еще и не является игроком основы.

"Канониры" понимают, что "блаугранас" захотят заработать на переходе. Более того, команде Артеты придется выдержать конкуренцию с Тоттенхэмом, Эвертоном и Ньюкаслом.

Напомним, Филиппе Коутиньо перебрался в Испанию из Ливерпуля в 2018 году за 135 миллионов евро, но совершенно не оправдал ожиданий. В этом сезоне бразилец провел 16 неполных поединков, в которых забил дважды.

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