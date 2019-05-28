Арсенал хочет подписать Гетце на замену Рэмзи

Испания — 28 май 351
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Скандал с договорными матчами в Испании: под подозрение попал поединок, который решил судьбу путевки в Лигу чемпионов
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Тоттенхэм – Ливерпуль: статистика противостояний финалистов Лиги чемпионов 2018/19Лига чемпионов — 28 май 239
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Наші за кордоном: Зозуля тягне Альбасете, фірмовий стиль Льопи, стабільність Олійника, Рибалка двічі засмучує чемпіонаМир — 28 май 546
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Барселона сегодня уволит Вальверде, – RAC 1Испания — 28 май 246
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Астон Вилла вышла в АПЛ – капитан команды играл в убитых бутсах, которые не носят даже в деревнеАнглия — 28 май 441