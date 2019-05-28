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Арсенал хочет подписать Гетце на замену Рэмзи

28 мая 23:10 24 Читати українською
Арсенал хочет подписать Гетце на замену Рэмзи
Марио Гетце. / Reuters

Лондонский Арсенал обратил внимание на полузащитника Боруссии Д Марио Гетце.

Лондонцы планируют заменить немцем Аарона Рэмзи, который покинет клуб летом, информирует Bild.

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Боруссия Дортмунд хочет продлить контракт с игроком, но на новых условиях. "Шмели" предлагают уменьшить зарплату, которая вместе с бонусами составляет 10 млн евро. Гетце сам должен решить – меньше зарплата дома или присоединение к Арсеналу, который может удовлетворить его аппетиты.

В сезоне Бундеслиги хавбек Боруссии отличился 7-ю голами и 6-ю ассистами в 26 матчах.

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