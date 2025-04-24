Игрок сборной Испании Мартин Субименди летом может покинуть состав Реал Сосьедада, сообщает Fichajes.

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За опорником баскской команды не первый год следят все топ-клубы Европы. Летом 2024 года игрок в последний момент передумал переходить в Ливерпуль. Однако уже этим летом Субименди сменит команду.

Несмотря на то, что мадридский Реал долго считался фаворитом на подписание 26-летнего испанца, Арсенал может перехватить трансферную цель королевского клуба, нанеся новый удар после четвертьфинального противостояния в ЛЧ. "Канониры" уверены в подписании опорника басков, который заменит Жоржинью и Томаса Партея.

Добавим, что в текущем сезоне Субименди отыграл 43 матча за Реал Сосьедад. В его активе 2 гола и 2 голевые передачи. Благодаря игре полузащитника баскский клуб до сих пор борется за место в еврокубках, находясь на 9-й позиции в турнирной таблице Ла Лиги.

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