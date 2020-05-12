Арсенал хочет избавиться от игрока Реала

Полузащитник лондонского Арсенала Дани Себальос следующий сезон начнет в другом клубе.

Права на 23-летнего испанца принадлежат мадридскому Реалу, и игрок планирует вернуться в "королевский клуб", сообщает Tribal Football со ссылкой на El Confidencial.

Ювентус стал фаворитом в борьбе за хавбека Реала

По информации источника, лондонцев не впечатлили выступления Себальоса, поэтому "канониры" не намерены выкупать его контракт или продлевать аренду еще на сезон. Сам игрок хочет попробовать убедить Зинедина Зидана оставить его в Мадриде. Еще одним претендентом на исполнителя называют Бетис.

Добавим, что в нынешнем сезоне АПЛ Себальос провел 14 матчей за Арсенал, в которых отметился двумя ассистами. Также в активе испанца один гол в шести матчах Лиги Европы.

Конец эпохи заоблачных зарплат – Лунин, Месси и другие звезды чемпионата Испании получили худшие новости