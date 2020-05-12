toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ГЕРМАНИЯ

Арсенал хочет избавиться от игрока Реала

20:53 14 Читати українською
Арсенал хочет избавиться от игрока Реала
Дани Себальос / Getty images

Полузащитник лондонского Арсенала Дани Себальос следующий сезон начнет в другом клубе.

Права на 23-летнего испанца принадлежат мадридскому Реалу, и игрок планирует вернуться в "королевский клуб", сообщает Tribal Football со ссылкой на El Confidencial.

Ювентус стал фаворитом в борьбе за хавбека Реала

По информации источника, лондонцев не впечатлили выступления Себальоса, поэтому "канониры" не намерены выкупать его контракт или продлевать аренду еще на сезон. Сам игрок хочет попробовать убедить Зинедина Зидана оставить его в Мадриде. Еще одним претендентом на исполнителя называют Бетис.

Добавим, что в нынешнем сезоне АПЛ Себальос провел 14 матчей за Арсенал, в которых отметился двумя ассистами. Также в активе испанца один гол в шести матчах Лиги Европы.

Конец эпохи заоблачных зарплат – Лунин, Месси и другие звезды чемпионата Испании получили худшие новости

blog_ava
Беседин отстранен от футбола за допинг – УЕФА объявил окончательное решение по делу форварда Динамо
13:34
1043
Теги
Дани Себальос Дани Себальос Арсенал Арсенал Реал Мадрид Реал Мадрид Англия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
2
час
:
40
мин
Алавес
23:55
Хетафе
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук