Нападающий Реала Жуниор Винисиус может переехать на Туманный Альбион.

Жуниор Винисиус попал в список приоритетных трансферных целей Арсенала, сообщает TMW.

Винисиус может стать частью суперобмена между Реалом и ПСЖ

По информации источника, "канониры" зимой договорятся с Реалом об аренде 20-летнего бразильца. Действующий контракт Жуниора с мадридским клубом рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Винисиус провел 13 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом. Напомним, Реал приобрел бразильца у Фламенго за 45 млн евро.

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