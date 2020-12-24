Арсенал хочет договориться с Реалом относительно трансфера Винисиуса
20:56 - Читати українською
Нападающий Реала Жуниор Винисиус может переехать на Туманный Альбион.
Жуниор Винисиус попал в список приоритетных трансферных целей Арсенала, сообщает TMW.
Винисиус может стать частью суперобмена между Реалом и ПСЖ
По информации источника, "канониры" зимой договорятся с Реалом об аренде 20-летнего бразильца. Действующий контракт Жуниора с мадридским клубом рассчитан до лета 2025 года.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Винисиус провел 13 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом. Напомним, Реал приобрел бразильца у Фламенго за 45 млн евро.
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