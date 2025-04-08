Трансферная гонка за подписание Виктора Дьокереша из Спортинга продолжается. Форвард, за которым охотятся почти все топ-клубы Европы, похоже определился с будущим.

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Агент шведского бомбардира посетит матч 1/4 ЛЧ Арсенала против мадридского Реала, сообщает инсайдер Стив Кай из Football Transfers.

После того как Ньюкасл выставил ценник на Александера Исака размером в 150 миллионов фунтов стерлингов, "канониры" решили сконцентрироваться на более дешевом Дьокереше, которого Спортинг оценивает в 84 миллиона миллионов фунтов стерлингов. Визит агента нападающего лишь подтверждает прогресс Арсенала в переговорах.

Добавим, что в 2024 году Дьокереш забил больше всего голов в среди всех футболистов в Европе – 62 мяча. На его счету 52 гола за Спортинг и 10 за сборную Швеции. До этого 26-летний нападающий уже выступал в английских Ковентри и Брайтоне.

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