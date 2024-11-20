Арсенал хочет заработать денег для усиления команды, а для этого может рассмотреть продажу сразу трех звездных игроков, сообщает Football Insider со ссылкой на экс-скаута МЮ и Тоттенхэма Мика Брауна.

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Так, "канониры" готовы попрощаться с Кираном Тирни, Габриэлем Жезусом и Александром Зинченко. Отмечается, что Арсенал уже готов отпустить бразильца, поскольку к нему растет интерес. К нему присоединились Тирни и Зинченко – первый вообще не играл в этом сезоне, а украинец существенно сдал позиции после прихода Калафьори прошлым летом.

К слову, Александр сыграл в 5 матчах за Арсенал в этом сезоне (178 минут на поле), однако не отличался результативными действиями.

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