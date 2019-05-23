toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Арсенал готовит официальное предложение Борнмуту по Фрэйзеру

23 мая 18:11 107 Читати українською
Арсенал готовит официальное предложение Борнмуту по Фрэйзеру
Раян Фрэйзер / Sky Sports

Лондонский Арсенал хочет подписать вингера Борнмута Раяна Фрэйзера.

Лондонский клуб планирует отправить в Борнмут официальное предложение по 25-летнему шотландскому вингеру Раяну Фрэйзеру после финала Лиги Европы.

Фанаты Арсенала создали петицию с требованием перенести финал Лиги Европы на Уэмбли

"Вишни" планируют получить за своего лидера 30 миллионов евро, но Арсенал хочет "сбить" цену на футболиста, ведь контракт Фрэйзера истекает через год, сообщает Independent.

Заметим, что в текущем сезоне 25-летний вингер провел за Борнмут 42 матча во всех турнирах, где забил 8 голов и отдал 15 результативных передач.

Дві сотні для Гвардіоли та Клоппа, фактор Зінченка, "диявольський" провал і такі різні португальці – підсумки сезону АПЛ

blog_ava
Неймар пропустил тренировку ПСЖ без разрешения Тухеля – известна причина
09:22
118
Теги
Англия Арсенал Арсенал Трансферы Арсенала Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Борнмут Борнмут Раян Фрэйзер Раян Фрэйзер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
28
мин
Ницца
22:05
Монако
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук