Арсенал готовит официальное предложение Борнмуту по Фрэйзеру

Лондонский Арсенал хочет подписать вингера Борнмута Раяна Фрэйзера.

Лондонский клуб планирует отправить в Борнмут официальное предложение по 25-летнему шотландскому вингеру Раяну Фрэйзеру после финала Лиги Европы.

Фанаты Арсенала создали петицию с требованием перенести финал Лиги Европы на Уэмбли

"Вишни" планируют получить за своего лидера 30 миллионов евро, но Арсенал хочет "сбить" цену на футболиста, ведь контракт Фрэйзера истекает через год, сообщает Independent.

Заметим, что в текущем сезоне 25-летний вингер провел за Борнмут 42 матча во всех турнирах, где забил 8 голов и отдал 15 результативных передач.

Дві сотні для Гвардіоли та Клоппа, фактор Зінченка, "диявольський" провал і такі різні португальці – підсумки сезону АПЛ