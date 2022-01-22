Арсенал готовит новый контракт для Артеты – "канониры" боятся посягательств со стороны Манчестер Сити
15:44 - Читати українською
Руководство Арсенала довольно работой Микеля Артеты у руля лондонского клуба.
Арсенал в ближайшее время предложит Микелю Артете новый 2-летний контракт, сообщает Daily Mail.
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Действующее соглашение о сотрудничестве "канониров" с испанским специалистом рассчитано до лета 2023 года. В лагере лондонского клуба переживают, что Манчестер Сити захочет переманить Артету после ухода Хосепа Гвардиолы. Напомним, Артета был помощником Пепа в Сити, а в декабре 2019-го перебрался в Лондон.
После 20 туров АПЛ Арсенал расположился на 6-й строчке турнирной таблицы.
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