Арсенал в ближайшее время предложит Микелю Артете новый 2-летний контракт, сообщает Daily Mail.

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Действующее соглашение о сотрудничестве "канониров" с испанским специалистом рассчитано до лета 2023 года. В лагере лондонского клуба переживают, что Манчестер Сити захочет переманить Артету после ухода Хосепа Гвардиолы. Напомним, Артета был помощником Пепа в Сити, а в декабре 2019-го перебрался в Лондон.

После 20 туров АПЛ Арсенал расположился на 6-й строчке турнирной таблицы.

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