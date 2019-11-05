Арсенал готовит новые контракты для двух основных форвардов

В лагере Арсенала не намерены перестраивать атакующее звено.

Форварды лондонского клуба Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт в ближайшее время получат новые предложения от "канониров", сообщает Goal.

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Действующий контракт француза с Арсеналом рассчитан до лета 2022 года, а соглашение габонца завершается в июне 2021-го.

Обамеянг не в восторге от такой инициативы, ведь для 30-летнего форварда главным приоритетом является выступления в Лиге чемпионов, куда "канониры" уже не попадают несколько сезонов подряд.

После 11-ти туров АПЛ Арсенал находится на 5-й строчке турнирной таблицы.

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