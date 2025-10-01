Арсенал, который летом потратил более 250 миллионов евро на трансферы, сосредоточился на сохранении собственных ключевых игроков. После того, как Уильям Салиба подписал новый контракт, клуб начал активные переговоры с Букайо Сака, информирует givemesport.

Арсенал официально продлил соглашение со звездой, у которого появился конкурент – "канониры" усложнили задачу Реала

Микель Артета и спортивный директор Андреа Берта уже провели личные разговоры с футболистом. В клубе считают 24-летнего англичанина "неприкосновенным" и рассчитывают оформить сделку в ближайшие недели. Действующий контракт Сака действует еще полтора года, но Арсенал стремится гарантировать долгосрочное будущее своего воспитанника.

Сейчас Сака зарабатывает до 295 тысяч евро в неделю с бонусами, но "канониры" готовы пересмотреть существенно улучшить условия для своей главной звезды. Сака уже дал понять, что хочет остаться и быть центральной фигурой в проекте Артеты. В клубе убеждены, что новый контракт станет еще большим достижением, чем продолжение Салиба, ведь именно Сака определяет качество игры в атаке.

Напомним, что летом новые соглашения получили молодые таланты Арсенала Майлз Льюис-Скелли и Итан Нванери.

