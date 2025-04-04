Микель Артета и новый спортивный директор “канониров” Андреа Берта готовят серьезную перестройку атаки после травматического сезона, сообщает бывший скаут Манчестер Юнайтед Мик Браун в статье для Football Insider.

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В частности Арсенал определил Матеуса Кунью из Вулверхэмптона главной целью на позицию центрального нападающего. 25-летний бразилец находится в шорт-листе лондонцев выше, чем Виктор Дёкереш из Спортинга и Беньямин Шешко из Лейпцига.

Кроме нападающего, Артета также желает подписать нового вингера. И лучшим вариантом для усиления этой позиции является талант Атлетика Бильбао Нико Уильямс. Правда, здесь Арсенал ждет большая конкуренция за игрока, которого хотят купить все топ-клубы Европы, в частности Барселона и Реал Мадрид.

Напомним, что в текущем сезоне Арсенал терял на долгий срок нескольких нападающих. В частности вылетали с травмами Букайо Сака и Габриэл Мартинелли, а Кай Хаверц и Габриэл Жезус и вообще больше не сыграют в этой кампании. Поэтому Артете приходится использовать на позиции форварда полузащитника Микеля Мерино.

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