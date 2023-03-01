Во время летнего трансферного окна Арсенал желает существенно усилить глубину состава. Микель Артета настаивает на новых игроках, которые могут улучшить результаты команды.

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The Times утверждает, что наставник "канониров" перед вероятным стартом в Лиге чемпионов хочет привлечь по меньшей мере четырех футболистов. Сообщается, что Арсенал планирует подписать левого защитника, вингера и игроков центра поля. На одну из позиций есть даже конкретная кандидатура – Деклан Райс.

Вест Хэм долго откладывал продажи своего лидера, но они понимают, что в конце концов должны уступить. Все указывает на то, что это произойдет летом. Арсенал готов выложить за игрока около 80 миллионов фунтов. Ранее сообщалось, что за Райсом следит Челси, который очень хотел бы видеть полузащитника в своей команде.

Появление нового защитника в Арсенале усугубит конкуренцию на левом фланге. Сейчас основным игроком на этой позиции является Александр Зинченко.

Напомним, Арсенал возглавляет турнирную таблицу АПЛ и впервые за последние годы имеет реальные шансы квалифицироваться в Лигу чемпионов. В последний раз "канониры" играли в ЛЧ еще в сезоне 2016/17.

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