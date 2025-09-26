Арсенал начал переговоры о подписании нового соглашения с 24-летним форвардом Букайо Сакой, информирует The Times. Действующий контракт игрока рассчитан до 2027 года.

Арсенал согласовал контракт с самым дорогим защитником мира – его хотел забрать Реал

Зарплата Сака по условиям нового договора может составить около 300 тысяч фунтов в неделю. Англичанин станет самым высокооплачиваемым игроком клуба, если подпишет этот контракт. Так, Кай Хаверц и Деклан Райс зарабатывают более 200 тысяч фунтов в неделю.

Ранее стало известно, что "канониры" договорились о продлении контракта с Уильямом Салиба до 2030 года. The Times пишет, что зарплата французского защитника вырастет со 190 тысяч фунтов в неделю до 250 тысяч.

Манчестер Сити, Арсенал, Ньюкасл и Тоттенхэм вышли в 1/8 финала Кубка лиги – Палинья забил бисиклетой