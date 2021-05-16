Полузащитник Арсенала Виллиан может покинуть лондонский клуб по окончании текущего сезона.

Виллиан вслед за Давидом Луисом может покинуть Арсенал, утверждает журналист Фабрицио Романо в твиттере.

Давид Луис летом покинет Арсенал, – The Athletic

Уже известно имя претендента на экс-звезду Шахтера – Интер Майами, владельцем которого является Дэвид Бекхэм. "Канониры" пока ожидают официальных предложений.

К слову, Виллиан провел 37 матчей в текущем сезоне в составе Арсенала, записав в свой актив гол и 7 ассистов.

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