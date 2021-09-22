Голкипер лондонского Арсенала Бернд Лено неожиданно может покинуть Эмирейтс уже в зимнее трансферное окно.

"Канониры" готовы выставить немца на трансфер, сообщает Eurosport.

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Лено станет жертвой перестройки Арсенала. Менеджент лондонцев стремится снизить средний возраст команды, увеличить количество своих воспитанников и подписывать молодых талантов с континента. Весной Лено исполнится 30, и он в стратегию "канониров" не вписывается. В январе Арсенал выслушает предложения по продажи вратаря. Приоритетный вариант для кипера – возвращение в Бундеслигу.

В нынешнем сезоне Бернд Лено провел 3 стартовых матча в АПЛ, в которых пропустил 9 мячей. После этого место в воротах занял Арон Рэмсдейл.

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