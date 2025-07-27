Реал активно работает над тем, чтобы усилить линию обороны. Мадридцы интересуются Вильямом Салибой, у которого контракт с Арсеналом завершается летом 2027 года.

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Как сообщает AS, мадридский клуб высоко ценит француза, даже ошибки защитника в Лиге чемпионов не повлияли на мнение руководства Реала. Впрочем, Арсенал считает Салиба ключевым игроком команды Артеты. Лондонцы не хотят отпускать игрока – позиция клуба не изменится, даже если он получит предложение на сумму более 100 млн евро.

Напомним, что Салиба подписал контракт с Арсеналом в 2019 году. Несколько сезонов он провел в арендах, прежде чем Артета доверил Уильяму место в основе "канониров". В общем француз сыграл за лондонцев в 134 матчах, в которых забил семь голов и отдал два ассиста.

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