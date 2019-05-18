Арсенал готов активировать клаусулу Маноласа

Защитник итальянской Ромы Костас Манолас попал в сферу интересов лондонского Арсенала.

"Канониры" готовы заплатить 36 млн евро за грека, сообщает The Sun.

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Именно такая сумма отступных предусмотрена контрактом Маноласа с Ромой. Центрбэк давно интересует клубы АПЛ. В частности, его могли приобрести Манчестер Юнайтед и лондонский Тоттенхэм, но Арсенал быстрее сориентировался. Однако, Арсеналу еще предстоит выдержать конкуренцию с туринским Ювентусом.

Текущий контракт Костаса Маноласа с "волками" действует до лета 2022 года. Если борьбу за греческого защитника выигрывает Юве, то в Турине он станет заменой Андреа Барцальи. Ветеран повесит бутсы на гвоздь после нынешнего сезона.