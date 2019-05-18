toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Арсенал готов активировать клаусулу Маноласа

18 мая 15:59 127 Читати українською
Арсенал готов активировать клаусулу Маноласа
Костас Манолас / LaPresse

Защитник итальянской Ромы Костас Манолас попал в сферу интересов лондонского Арсенала.

"Канониры" готовы заплатить 36 млн евро за грека, сообщает The Sun.

"Нам потрібні Коноплянка та Ярмоленко". Українка, яка працювала в УЄФА, вболіває за Рому і відмовляється від Мессі

Именно такая сумма отступных предусмотрена контрактом Маноласа с Ромой. Центрбэк давно интересует клубы АПЛ. В частности, его могли приобрести Манчестер Юнайтед и лондонский Тоттенхэм, но Арсенал быстрее сориентировался. Однако, Арсеналу еще предстоит выдержать конкуренцию с туринским Ювентусом.

Текущий контракт Костаса Маноласа с "волками" действует до лета 2022 года. Если борьбу за греческого защитника выигрывает Юве, то в Турине он станет заменой Андреа Барцальи. Ветеран повесит бутсы на гвоздь после нынешнего сезона.

blog_ava
Украинский флаг и автограф Лобановского: в сети появились фото новой формы Динамо на сезон 2019/20
11:23
388
Теги
Трансферы Англия Трансферы Чемпионата Италии Арсенал Арсенал Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Арсенала Рома Рома Костас Манолас Костас Манолас
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
1
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук