Арсенал принимает Фулхэм в матче 3-го тура АПЛ. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Арсенал – Фулхэм на "Футбол 24", стартует в 17:00. Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports. Команда Артеты находится на вершине таблицы, набрав максимум очков в двух стартовых турах. "Канониры" делят лидерство с Ман Сити и Брайтоном. Они проведут второе подряд лондонское дерби после сложной гостевой победы над Кристал Пелас. В том матче Александр Зинченко отыграл первые минуты в сезоне, вернувшись из лазарета. Поединок с "дачниками" украинец начинает в запасе.

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Арсенал:

Introducing our starting XI…



Saliba in defence

Kiwior at left back

Trossard returns in attack



COYG ️ pic.twitter.com/LLfHDpK1y7 — Arsenal (@Arsenal) August 26, 2023

Фулхэм:

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