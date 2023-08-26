Арсенал – Фулхэм: онлайн-трансляция матча АПЛ – Зинченко ждет шанса
Арсенал принимает Фулхэм в матче 3-го тура АПЛ. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч, как и онлайн-трансляция Арсенал – Фулхэм на "Футбол 24", стартует в 17:00. Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports. Команда Артеты находится на вершине таблицы, набрав максимум очков в двух стартовых турах. "Канониры" делят лидерство с Ман Сити и Брайтоном. Они проведут второе подряд лондонское дерби после сложной гостевой победы над Кристал Пелас. В том матче Александр Зинченко отыграл первые минуты в сезоне, вернувшись из лазарета. Поединок с "дачниками" украинец начинает в запасе.
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Арсенал:
Фулхэм:
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