Арсенал дважды обыграл Атлетик – Дьёкереш забил первый гол за "канониров" с паса еще одного дорогостоящего новичка
Арсенал победил Атлетик со счетом 3:0 в товарищеском матче. Читайте подробности на "Футбол 24".
Контрольный матч
Арсенал – Атлетик – 3:0 (6:5 – в серии пенальти)
Голы: Дьокереш, 34, Сака, 36, Хаверц, 82
Новичок Арсенала Виктор Дьёкереш отметился первым забитым мячом за новую команду. В товарищеском матче с Атлетиком ему удалось открыть счет на 34-й минуте ударом головой с передачи Субименди. После этого Эмирейтс увидел фирменное празднование шведа.
Спустя несколько минут Мартинелли вывел Саку на пустые ворота, и форварду сборной Англии оставалось лишь подставить ногу под мяч. Третий гол Хаверца во втором тайме был индивидуальным.
Несмотря на победу Арсенала, команды также провели серию пенальти, что было заранее оговорено. В ней "канониры" также победили – 6:5.