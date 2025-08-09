Арсенал победил Атлетик со счетом 3:0 в товарищеском матче. Читайте подробности на "Футбол 24".

Контрольный матч

Арсенал – Атлетик – 3:0 (6:5 – в серии пенальти)

Голы: Дьокереш, 34, Сака, 36, Хаверц, 82

Новичок Арсенала Виктор Дьёкереш отметился первым забитым мячом за новую команду. В товарищеском матче с Атлетиком ему удалось открыть счет на 34-й минуте ударом головой с передачи Субименди. После этого Эмирейтс увидел фирменное празднование шведа.

Спустя несколько минут Мартинелли вывел Саку на пустые ворота, и форварду сборной Англии оставалось лишь подставить ногу под мяч. Третий гол Хаверца во втором тайме был индивидуальным.

Несмотря на победу Арсенала, команды также провели серию пенальти, что было заранее оговорено. В ней "канониры" также победили – 6:5.

Gyökeres | Arsenal 1-0 Athletic Clubpic.twitter.com/O7ex6H0Kka — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 9, 2025