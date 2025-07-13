Нападающий Спортинга Виктор Дёкереш в ближайшее время перейдет в Арсенал.

Арсенал выходит на финишную прямую в переговорах со Спортингом по трансферу Виктора Дёкереша. Лондонский клуб сделал официальные шаги для завершения сделки и предложил даже больше, чем оговоренную ранее сумму в 60 миллионов евро плюс 10 миллионов бонусов.

"Все решится большим штрафом и извинениями": президент Спортинга отреагировал на демарш Дёкереша

Как сообщает The Athletic, переговоры затянулись из-за позиции президента Спортинга Фредерику Варандаша, который отказался от ранее достигнутых договоренностей с игроком. Сам Дьокереш считает, что имел право покинуть клуб именно за эту сумму.

Шведский форвард не вернулся к предсезонной подготовке с лиссабонской командой – это часть его давления на клуб для скорейшего перехода в Арсенал. "Канониры", свою очередь, подготовили для 27-летнего нападающего пятилетний контракт.

Дьокереш присоединился к Спортингу в 2023 году из Ковентри и стремительно стал одним из самых результативных форвардов Европы. В сезоне 2024/25 он забил 54 гола в 52 матчах, помог клубу выиграть чемпионат Португалии и Кубок.

Микель Артета давно определил шведа как приоритетную цель для усиления атакующего звена. Дьокереш также предпочитает именно Арсенал среди всех претендентов.

Золоті 70-ті і сива давнина: 9:0 на Кубку світу, чемпіон Італії загинув у крамниці, священики запалили в Барселоні