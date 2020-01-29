Арсенал договорился с Саутгемптоном о переходе Соареша

Похоже, защитник Саутгемптона Седрик Соареш переберется в Лондон.

Седрик официально перейдет из лагеря "святых" к "канонирам" в течение 24 часов, сообщает журналист TheAthleticUK.

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Лондонский клуб заплатит Саутгемптону за аренду 28-летнего португальца около 6 млн евро. Такая цена связана с тем, что летом у Седрика заканчивается контракт с "святыми" и Арсенал будет иметь первоочередное право полноценно подписать игрока.

В текущем сезоне АПЛ Соареш провел 16 матчей, в которых сумел отличиться ассистом.

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