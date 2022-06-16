Арсенал договорился о трансфере Виейры
21:07 - Читати українською
Хавбек Порту Фабиу Виейра попытается повторить в Арсенале судьбу знаменитого однофамильца.
Арсенал полностью согласовал с Порту трансфер Фабиу Виейры, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Португальцы приняли предложение "канониров", трансфер составит около 30 миллионов фунтов.
Арсенал официально подписал бразильского форварда
Фабиу в пятницу пройдет медосмотр и подпишет контракт на 5 лет. Примечательна его фамилия – идентичная Патрику Виейра, который отыграл за Арсенал 400 матчей за 9 сезонов. Фабиу также играет в центре поля, но ближе к атаке.
Виейра в минувшем сезоне забил 7 голов и отдал 15 ассистов за Порту. 22-летний хавбек является воспитанником "драконов".
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