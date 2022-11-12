Центхав Лестера и сборной Бельгии Юри Тилеманс близок к смене клубной прописки на правах свободного агента.

Контракт 25-летнего бельгийца с "лисами" рассчитан до конца текущего сезона. Футболист уже стал лакомым кусочком для нескольких топ-клубов, сообщает Voetbal Primeur .

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Одним из главных претендентов на Тилеманса является Арсенал, который, по информации источника, уже даже договорился о контракте с лидером Лестера. Также игрок находится в сфере интересов Барселоны, Манчестер Юнайтед и Ньюкасла.

В этом сезоне Юри является незаменимым игроком команды Брендана Роджерса – 16 матчей во всех турнирах, три гола и одна результативная передача.