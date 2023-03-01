Соответствующее предположение обнародовал английский журналист Дин Джонс в своей колонке на портале GiveMeSport .

Мудрик начинает бить рекорды в паре с Поттером – новая проблема Михаила, исторический стыд у Челси есть объяснение

"Арсенал все еще имеет определенное раздражение из-за ситуации с Мудриком. Они до сих пор разочарованы тем, что он не стал их игроком, потому что они знают его способности и то, насколько высоким может быть его потолок", – написал Джонс.

Напомним, Челси заплатил Шахтеру 70+30 миллионов евро, "канониры" предлагали меньше. Пока Михаил не зажигает в Англии – 6 матчей за "синих" без результативных действий.