"Арсенал дистанцируется от Моуринью", – журналист опроверг встречу Жозе с директором "канониров"

Корреспондент Чарльз Уоттс отрицает факт встречи руководства Арсенала с Жозе Моуринью.

"Моуринью явно чувствует возможность поработать на Эмирейтс, но Арсенал дистанцируется от него всеми силами.

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По информации из клуба, Рауль Санльехи (директор Арсенала) и Жозе Моуринью однозначно не встречались за обедом на прошлой неделе. К тому же, Рауль не видел Моуринью уже несколько лет", – написал Уоттс в твиттере.

Ранее сообщалось, что Моуринью провел встречу с Санльехи и произвел на него большое впечатление. Добавляется, что руководство лондонского клуба недовольно работой Унаи Эмери и, скорее всего, уволит испанского специалиста. В Арсенале хотят видеть тренера, который имеет опыт работы в клубах английской Премьер-Лиги.

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