Арсенал – Челси – 2:1 – видео голов и обзор матча

Челси быстро повел в счете, когда Жиру пяткой классно продлил на Пулишича, а американец пробил мимо Мартинеса. Однако Арсенал отыгрался еще до перерыва, Аспиликуэта сфолил против Обамеянга, и габонец реализовал пенальти.

Арсенал победил Челси и выиграл Кубок Англии, добыв путевку в ЛЕ – первый трофей "канониров" после ухода Венгера

Во втором тайме "канониры" смогли повести в счете. На этот раз Пьер-Эмерик оставил в дураках защиту Челси и элегантно перебросил Кабальеро. Через несколько минут Ковачич получил вторую желтую карточку, а между игроками возникла потасовка. Концовка матча запомнилась целым рядом повреждений, но в итоге Арсенал праздновал победу.