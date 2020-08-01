toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ АТАЛАНТА - ИНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ МИРЧА ЛУЧЕСКУ

Арсенал – Челси – 2:1 – видео голов и обзор матча

21:58 - Читати українською
Арсенал – Челси – 2:1 – видео голов и обзор матча
Арсенал – Челси – 2:1 – видео голов и обзор матча

Арсенал минимально одолел Челси в финале Кубка Англии 2019/20. Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал – Челси на "Футбол 24".

28’ Пьер-Эмерик Обамеянг
67’ Пьер-Эмерик Обамеянг
 
Кристиан Пулишич 5’
Матео Ковачич 73’
5’ Кристиан Пулишич
28’ Пьер-Эмерик Обамеянг
67’ Пьер-Эмерик Обамеянг
73’ Матео Ковачич

Челси быстро повел в счете, когда Жиру пяткой классно продлил на Пулишича, а американец пробил мимо Мартинеса. Однако Арсенал отыгрался еще до перерыва, Аспиликуэта сфолил против Обамеянга, и габонец реализовал пенальти.

Арсенал победил Челси и выиграл Кубок Англии, добыв путевку в ЛЕ – первый трофей "канониров" после ухода Венгера

Во втором тайме "канониры" смогли повести в счете. На этот раз Пьер-Эмерик оставил в дураках защиту Челси и элегантно перебросил Кабальеро. Через несколько минут Ковачич получил вторую желтую карточку, а между игроками возникла потасовка. Концовка матча запомнилась целым рядом повреждений, но в итоге Арсенал праздновал победу.

blog_ava
Динамо снова отдаст своего игрока в аренду Колосу
09:43
17416
Теги
Пьер-Эмерик Пьер-Эмерик Обамеянг Англия Видеоновости Арсенал - Челси Арсенал Арсенал Челси Челси Кубок Англии 2019/20
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
42
мин
СПАЛ
19:00
Фиорентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук