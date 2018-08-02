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Арсенал – Челси – 1:1 (пен. 6:5) – видео голов и обзор матча

08:59 90 Читати українською
Арсенал – Челси – 1:1 (пен. 6:5) – видео голов и обзор матча
Арсенал – Челси – видео голов и обзор матча

Арсенал победил Челси в рамках Международного кубка чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча.

Команды забили по голу на старте и в завершении матча, после чего Арсенал уверенно выиграл серию пенальти.

Международный Кубок чемпионов: Арсенал победил Челси в серии послематчевых пенальти

Международный Кубок чемпионов

Арсенал – Челси – 0:1 (серия пенальти – 6:5)

Голы: Рюдигер, 6 – Ляказетт, 90+3

Нереализованный пенальти: Мората, 15

Обзор матча

Серия пенальти

Товарищеские матчи

Арсенал - Челси: Среда 01 августа 2018

Арсенал
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 6 : 5 )
Челси
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