Арсенал и Челси встречаются в финале Кубка Англии 2019/20. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Арсенал – Челси стартовал в 19:30 по Киеву. Финальный поединок Кубка Англии 2019/20 можно посмотреть на телеканале Setanta Sports и в этой новости, а "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛ

В полуфинале Арсенал и Челси выбили своих оппонентов из Манчестера – "канониры" оказались сильнее Сити, а подопечные Лэмпарда обыграли Ман Юнайтед. К слову, и для Микеля Артеты, и для Фрэнка Лэмпарда победа в Кубке Англии станет первым трофеем в самостоятельной тренерской карьере.

В случае победы в финале Арсенал квалифицируется в групповой турнир Лиги Европы 2020/21, а вот поражение оставит "канониров" без еврокубков. Челси гарантировал себе групповой турнир ЛЧ по итогам чемпионата, поэтому борется исключительно за трофей.

Интересно, что Арсенал является рекордсменом по количеству завоеванных Кубков Англии (13 трофеев). У Челси – 8 побед в самом старом турнире мира.

Арсенал – Челси: онлайн-трансляция финала Кубка Англии

Стартовые составы

Арсенал:

Челси: