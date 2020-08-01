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Арсенал – Челси: онлайн-трансляция финала Кубка Англии

18:35 - Читати українською
Арсенал – Челси: онлайн-трансляция финала Кубка Англии
Арсенал – Челси: онлайн-трансляция финала Кубка Англии 1 августа 2020

Арсенал и Челси встречаются в финале Кубка Англии 2019/20. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

28’ Пьер-Эмерик Обамеянг
 
Кристиан Пулишич 5’
5’ Кристиан Пулишич
28’ Пьер-Эмерик Обамеянг

Матч и онлайн-трансляция Арсенал – Челси стартовал в 19:30 по Киеву. Финальный поединок Кубка Англии 2019/20 можно посмотреть на телеканале Setanta Sports и в этой новости, а "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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В полуфинале Арсенал и Челси выбили своих оппонентов из Манчестера – "канониры" оказались сильнее Сити, а подопечные Лэмпарда обыграли Ман Юнайтед. К слову, и для Микеля Артеты, и для Фрэнка Лэмпарда победа в Кубке Англии станет первым трофеем в самостоятельной тренерской карьере.

В случае победы в финале Арсенал квалифицируется в групповой турнир Лиги Европы 2020/21, а вот поражение оставит "канониров" без еврокубков. Челси гарантировал себе групповой турнир ЛЧ по итогам чемпионата, поэтому борется исключительно за трофей.

Интересно, что Арсенал является рекордсменом по количеству завоеванных Кубков Англии (13 трофеев). У Челси – 8 побед в самом старом турнире мира.

Арсенал – Челси: онлайн-трансляция финала Кубка Англии

Стартовые составы

Арсенал:

Челси:

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Англия Видеоновости Арсенал - Челси Арсенал Арсенал Челси Челси Кубок Англии Кубок Англии 2019/20
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