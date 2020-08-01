Арсенал победил Челси и выиграл Кубок Англии, добыв путевку в ЛЕ – первый трофей "канониров" после ухода Венгера

Матч и онлайн-трансляция Арсенал – Челси стартовал в 19:30 по Киеву. Финальный поединок Кубка Англии 2019/20 можно было посмотреть на телеканале Setanta Sports, а "Футбол 24" провел текстовую онлайн-трансляцию игры. В случае победы в финале Арсенал квалифицировался в групповой турнир Лиги Европы 2020/21, а вот поражение оставляло "канониров" без еврокубков. Челси гарантировал себе групповой турнир ЛЧ по итогам чемпионата, поэтому боролся исключительно за трофей.

В полуфинале Арсенал и Челси выбили своих оппонентов из Манчестера – "канониры" оказались сильнее Сити, а подопечные Лэмпарда обыграли Манчестер Юнайтед. К слову, и для Микеля Артеты, и для Фрэнка Лэмпарда победа в Кубке Англии становилась первым трофеем в самостоятельной тренерской карьере. Интересно, что на момент начала игры Арсенал был рекордсменом по количеству завоеванных Кубков Англии (13 трофеев). У Челси – 8 побед в старом старом турнире мира. Это был 139-й финал в истории Кубка Англии, а в третий раз в решающем поединке встречались Челси и Арсенал. Интересно, что в двух предыдущих случаях верх брали "канониры" (2:0 в 2002-м и 2:1 в 2017-м).

Арсенал – Челси: онлайн-трансляция финала Кубка Англии

Экс-полузащитник Шахтера Виллиан не попал в заявку на финал из-за проблем со здоровьем. Вполне возможно, что бразилец больше не сыграет за "пенсионеров", поскольку его контракт с клубом истекает. Интересно, что фаворитом на подписание Виллиана называют именно Арсенал.

Первый полумомент возник на 3-й минут у ворот Челси. Обамеянг откликнулся на навес с левого фланга, но его удар головой был неточным. Челси ответил куда острее – Мартинес парировал обводящий удар Маунта в левый угол. Впрочем, уже следующая атака команды Лэмпарда оказалась результативной. Маунт отдал в штрафную на Жиру, тот элегантно сбросил на Пулишича, который легко пробил мимо Мартинеса. 0:1 – молниеносное начало финала.

Вскоре после взятия ворот Пулишич мог оформить дубль, однако на этот раз голкипер Арсенала спас свою команду. Неплохой шанс упустил Себальос, который пробил мимо ворот с перспективного штрафного. На 25-й минуте Николя Пепе ударом в касание классно закрутил мяч в ворота, но лайнсмен зафиксировал положение вне игры – гол отменен. Однако, взятие ворот Челси отстрочилось ненадолго. Аспиликуэта сбил Обамеянга в собственной штрафной, арбитр назначил пенальти, который хладнокровно реализовал сам габонец.

Практически сразу после пропущенного мяча Челси потерял капитана. Аспиликуэта на ровном месте получил травму и не смог продолжить игру, покинув поле в слезах. Вместо испанца Фрэнк Лэмпард выпустил Кристенсена. Под занавес тайма активнее выглядел уже Арсенал, но удар Пепе был заблокирован, а серия стандартов успеха "канонирам" не принесла. На последней минуте Ляказетт испортил роскошный штрафной, пробив с 18 метров мимо ворот. 1:1 по итогам первых 45 минут.

Вторая половина игры началась с очередных проблем для Челси. Пулишич на ровном месте повредил заднюю поверхность бедра (аналогичная травма, как в первом тайме у Аспиликуэты) и тоже вынужден был уйти с поля. Вместо "капитана Америки" вышел Педро Родригес, судьба которого эта игра стала последней в футболке Челси. Как известно, он покидает лондонский клуб.

Обамеянг имел шанс забить второй, но попал в Кристенсена из пределов штрафной. Добивание Джаки было крайне неудачным – значительно выше. А вот на 65-й минуте габонец все же оформил дубль. Бельерин разогнал быструю контратаку и отдал на Пепе, который нашел Обамеянга в штрафной. Нападающий легко обыграл Зума и подсек мяч над Кабальеро. 2:1 – Арсенал вышел вперед.

Через несколько минут положение Челси стало вообще катастрофическим. Ковачич, имея желтую, в подкате влетел в ноги Джаке. Вторая желтая от Энтони Тэйлора – команда Лэмпарда остались вдесятером. В конце игры потерю понесли и "канониры" - Давид Луис из-за травмы покинул пределы поля. На последних секундах травмировался еще и Педро – понадобилась даже кислородная маска. Впрочем, Арсенал удержал преимущество и выиграл 14-й Кубок Англии в своей истории.

Таким образом, команда Микеля Артеты сыграет в групповом турнире Лиги Европы, а Вулверхэмптон, который финишировал 7-м в АПЛ, остался без еврокубков. Для Микеля Артеты этот трофей стал дебютным в самостоятельной тренерской карьере, а Арсенал выиграл первый кубок после завершения эпохи Арсена Венгера. Последний раз "канониры" добывали трофей еще в 2017 году – тогда легендарный француз привел команду к победе в Кубке и Суперкубке Англии.

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