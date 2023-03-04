Александр Зинченко попал в стартовый состав, тогда как Илья Забарный до сих пор не до конца оправился от травмы и только ждет своего дебюта в АПЛ. Микель Артета поменял 3 игроков основы после погрома Эвертона. Вместо Уайта, Жоржиньо и Джаки вышли Томиясу, Партей и Виейра. Матч, как и онлайн-трансляция Арсенал – Борнмут на "Футбол 24", стартует в 17:00. Подопечные Артеты стремятся сохранить 5-очковый отрыв от Ман Сити. Команда Забарного мечтает о реванше за домашнее разгромное поражение с первого круга. Где смотреть матч Арсенал – Борнмут онлайн? Игру транслирует Setantas Sports.

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