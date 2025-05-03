Микель Артета сделал странный шаг при выборе состава. В Париже могут наказать

Очевидно, что приоритетным турниром для Арсенала является Лига чемпионов, где существует реальная возможность выйти в финал. Вылететь с места в топ-5 АПЛ для "канониров" почти нереально, поэтому все ожидали резервный состав – с Зинченко, Тирни, Нванери, Стерлингом и так далее. Основа должна была отдохнуть перед выездом в Париж, где надо отыгрываться с 0:1.

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Впрочем, Микель Артета совершил что-то непонятное. Баск выставил основу на Борнмут – только Мерино и Тимбер не вышли в старте, причем Юрьен не было даже в заявке. Зато в опорную зону вернулся Парти.

Скриншоты здесь и далее – кликабельные

ПСЖ прямо в этот час проводил поединок со Страсбуром, выпустив резервистов. Из футболистов основы Луис Энрике выставил только Жоау Невеша – все остальные звезды получили отдых. А вот Райс уже на 36-й минуте бегал с вот таким лицом:

Позиционная атака Арсенала остается проблемной, но Райс и Парти улучшили ее

В текущем сезоне "пушкари" испытывают ощутимые трудности с созданием моментов в позиционных атаках. Они пытаются компенсировать их стандартами, контратаками и оригинальными идеями под конкретных соперников, но в целом Арсенал не впечатляет. Слишком много Микель Артета ставит на баланс сзади.

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Матч с Борнмутом не стал исключением. Лондонцы провели 13 выстрелов по воротам и 33 касания в штрафной, что неплохо. Впрочем, суммарная острота ударов Арсенала составила невысокие 1,43 ожидаемых гола, а после 55-й минуты моментов не возникало. Более того – половина xG пришлась на удар в пустые, который открыл счет.

Арсенал забил на 34-й минуте. Парти нашел Эдегора между линиями, а тот вырезал шикарный пас под рывок Райсу. Забарный контролировал врывание Деклана по внутренней стороне, но англичанин неожиданно срезал угол, влетев за спину украинцу. Далее осталось обойти Кепу и пробить в пустые. Забарный спасти не успел.

Впрочем, этот гол не был случайным. Возвращение Парти стабилизировало центр поля Арсенала, освободив Райса от роли главного оборонительного опорника. Деклан получил возможность протягивать мяч на дриблинге и врываться в штрафную за спины защитникам. На этом фоне значительно эффективнее заиграли Эдегор и Мартинелли, которых раскритиковали за матч против ПСЖ.

Во втором тайме острых моментов почти не было. Реально вспоминается только врывание Сака на левый край штрафной с обводящим ударом мимо дальней штанги. Забарный оказался между двух решений, каждое из которых было бы провальным – главным виновником эпизода стал опорник Адамс, который вчистую проиграл дуэль Букайо.

Забарный почти сдержал Райса, хорошо пасовал, но были и проблемы

Вышеупомянутые рывки Райса в 90% пришлось парировать Забарному. Илья безусловно проиграл ему дуэль при взятии ворот, однако это было уже четвертое противостояние с Декланом в первом тайме.

Уже на 12-й минуте Мартинелли разрезал оборону Борнмута, а Райс убегал один на один с Кепой. "Вишен" спас спринт Забарного.

Еще через три минуты Илья попытался сыграть проактивно, накрыв Мартинелли на приеме передачи. К сожалению, украинец не успел – Габриэль мгновенно отдал пас за спину под врывание Райса. Англичанин завершил ударом мимо дальнего угла. Здесь можно ставить вопросы и к Хёйсену, но Забарный принял решение и не смог его выполнить.

Зато на 19-й минуте Забарный спас от гола, сняв мяч с головы Райса на левой стойке. А тот уже был готов замыкать навес Уайта!

У нашего земляка были и другие соперники. Так, на 29-й минуте Забарный странно сыграл против Сака, плотно опекая Букайо в штрафной – а затем отпустив и отвернувшись. Вингер принял прострел и перевел под удар Мартинелли с линии полукруга.

Зато в компенсированное к первому тайму время Илья классно накрыл Троссара, сыграв проактивно и выбив мяч в подкате (да еще и начав контратаку).

На 63-й минуте был эпизод, в котором Забарный потенциально отпускал Троссара под разрезной пас, но атака Арсенала пошла в другом направлении.

В общем, Забарный выполнил 6 удачных выносов и 3 перехвата, а также выиграл обе верховых дуэли (а вот два единоборства на земле проиграл). При этом работа украинца на мяче выглядела топово – 44 из 48 передач были точными. Илья спокойно выглядел под прессингом и продвигал мяч в перспективные зоны, хотя непосредственно в обострении экс-динамовец участия не принимал.

Арсенал продолжает тревожить в обороне

Долгое время Борнмут не создавал моментов. До 40-й минуты вспоминается только кросс от Керкеза и замыкание Эванилсона, которого неожиданно выпустили центральные защитники – бразилец пробил над воротами. А еще в одном эпизоде он убегал один на один. Габриэлю пришлось идти в рискованный подкат.

На 41-й же Борнмут провел интересную атаку, завершив ее ударом Клюйверта с линии штрафной площади. Сфера пролетела над воротами. Также можно вспомнить, как Эванилсон головой пытался перебросить Райю, замыкая заброску из глубины – получилось неточно.

Первая половина второго тайма в исполнении "вишен" тоже не впечатляла, но они существенно прибавили в активности. На 67-й же минуте гости сравняли счет с аута! Семеньо выполнил мяч аж на ближнюю стойку, а Хёйсен замкнул ударом головой – 1:1!

А уже на 75-й Арсенал пропустил с углового. Тавернье сбросил подачу с левого фланга вдоль линии вратарской, а Эванилсон продавил Эдегора и замкнул! 1:2 Если бы не бразилец, то на замыкании мог сыграть Забарный.

Довольно странно, что Арсенал пропускает дважды со стандартных положений. Еще более странными выглядели перекаты мяча со стороны Борнмута на половине поля Арсенала. Вернуть контроль над игрой лондонцам удалось даже не после выхода Мерино, а после появления Зинченко на 86-й минуте – Александр даже успел разогнать хорошую атаку, отдав фирменный пас между линиями.

Но в целом Арсенал разочаровал. Финальный свисток зафиксировал сенсационную победу Борнмута.

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