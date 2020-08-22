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Арсенал близок к трансферу защитника за 30 млн евро

15:56 - Читати українською
Арсенал близок к трансферу защитника за 30 млн евро
Габриэль Магальяес / Фото из открытых источников

Лондонский Арсенал серьезно настроен приобрести Габриэля Магальяеса в это трансферное окно.

Защитник Лилля Габриэл Магальяес совсем скоро станет игроком "канониров", сообщает The Sun.

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По информации источника, 22-летний защитник уже прошел медосмотр. Арсенал предложил ему контракт на 5 лет. За бразильца лондонцы заплатят Лиллю почти 30 млн евро.

Напомним, Магальяес перешел во французскую команду из бразильского клуба Аваи 31 января 2017 года за 3 млн евро. В 2018 году успел поиграть в аренде за Труа и вторую команду загребского Динамо. В прошлом сезоне провел за Лилль во всех турнирах 34 матча, в которых забил один гол. Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.

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