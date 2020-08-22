Арсенал близок к трансферу защитника за 30 млн евро

Защитник Лилля Габриэл Магальяес совсем скоро станет игроком "канониров", сообщает The Sun.

Лилль устроил "аукцион" на своего защитника – Арсенал и Наполи повышают ставки бонусами

По информации источника, 22-летний защитник уже прошел медосмотр. Арсенал предложил ему контракт на 5 лет. За бразильца лондонцы заплатят Лиллю почти 30 млн евро.

Напомним, Магальяес перешел во французскую команду из бразильского клуба Аваи 31 января 2017 года за 3 млн евро. В 2018 году успел поиграть в аренде за Труа и вторую команду загребского Динамо. В прошлом сезоне провел за Лилль во всех турнирах 34 матча, в которых забил один гол. Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.

Чіткий план кращий за зухвалі супертрансфери, або Чому Баварія не дасть Неймару і Мбаппе виграти Лігу чемпіонів