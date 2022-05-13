Арсенал и Ман Сити серьезно продвинулись в переговорах по трансферу 25-летнего Габриэля Жезуса. Стороны согласовали практически все детали сделки, сообщает UOL.

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Ожидается, что сумма перехода составит около 50 млн евро, часть из которых получит Палмейрас. Форвард считает, что после прихода Эрлинга Холанда места в Сити для него нет. В Арсенале бразилец получит гораздо больше игрового времени – важный фактор за несколько месяцев до ЧМ-2022.

Главное условие, при котором трансфер может сорваться – невыход Арсенала в ЛЧ. За 2 тура до финиша АПЛ "канониры" опережают Тоттенхэм на 1 пункт. Все остальное играет в пользу лондонского клуба (хорошие отношения Жезуса с Эду – техническим директором Арсенала – и Микель Артета, который очень помогал бразильцу во время совместной работы в Ман Сити).

В сезоне 2021/22 бразилец забил 13 голов, сыграв 39 матчей. Его соглашение с "горожанами" рассчитано до лета 2023 года.

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