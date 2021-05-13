Юный хавбек близок к подписанию нового контракта с "канонирами", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Курьезный гол Смита-Роу в видеообзоре матча Челси – Арсенал – 0:1

Смит-Роу и боссы лондонцев ведут переговоры о контракте на 5 лет. Текущее соглашение таланта с Арсеналом действует до 2023-го. Переговорный процесс между представителями англичанина и его работодателем продвигаются оптимистично – подписи под новым контрактом могут поставить уже в ближайшие недели.

В нынешнем сезоне Эмиль Смит-Роу провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 4 мячей и отдал 7 результативных передач.

Арсенал победил Челси и обострил борьбу за топ-4 – финалист ЛЧ привез курьезный гол и проиграл с роковым нефартом