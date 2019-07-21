Арсенал близок к аренде Себальоса

Полузащитник Реала Дани Себальос близок к переходу в лондонский Арсенал.

Полузащитник Дани Себальос в ближайшее время станет игроком Арсенала, сообщает The Guardian.

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Сообщается, что во вторник представители Арсенала встретятся с руководством Реала, чтобы окончательно согласовать трансфер. Добавляется, что Себальос присоединится к "канониров" на правах аренды.

В прошлом сезоне испанский полузащитник провел 34 матча в составе Реала, в которых отличился 3 голами и двумя результативными передачами.

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