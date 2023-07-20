Арсенал без Зинченко разнес звезд MLS – видеообзор матча с шедевральным "парашютиком" Жезуса и дебютным голом Хаверца
Лондонский Арсенал на классе разгромил Звезд MLS, отблагодарив болельщиков на трибунах несколькими шедеврами. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".
Товарищеский матч 20 июля 2023
Звезды MlS – Арсенал – 0:5
МЛС Олл-Старз (основной состав): Бюрки – Холлингсхед, Глеснес, Циммерман, Барреаль – Пуч, Хосе Мартинес, Мухтар – Буанга, Бентеке, Акоста
Арсенал (основной состав): Ремсдейл – Вайт, Салиба, Магальяэс, Кивиор – Виейра, Жоржинью, Троссард – Сака, Жезус, Нкетиа
Голы : Жезус, 5, Троссард, 23, Жоржинью, 44 (пенальти), Мартинелли, 84, Хаверц, 89.
Лондонский Арсенал убедительно обыграл Звезд МLS в контрольном матче на сборах забив пять "сухих" мячей в ворота соперников. Следует отметить дебютный гол Кая Хаверца и шедевр Жезуса.
"Канониры" забили три мяча в первой половине встречи и дважды поразили ворота оппонентов во втором тайме – болельщики, которых собралось достаточно много, были в восторге. Зинченко пропускал матч из-за травмы.
"Он родился возле ангела, и Бог принял его за сына": Кварцяный назвал уникального украинского легионера