Лондонский Арсенал на классе разгромил Звезд MLS, отблагодарив болельщиков на трибунах несколькими шедеврами. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".

Товарищеский матч 20 июля 2023

Звезды MlS – Арсенал – 0:5

МЛС Олл-Старз (основной состав): Бюрки – Холлингсхед, Глеснес, Циммерман, Барреаль – Пуч, Хосе Мартинес, Мухтар – Буанга, Бентеке, Акоста

Арсенал (основной состав): Ремсдейл – Вайт, Салиба, Магальяэс, Кивиор – Виейра, Жоржинью, Троссард – Сака, Жезус, Нкетиа

Голы : Жезус, 5, Троссард, 23, Жоржинью, 44 (пенальти), Мартинелли, 84, Хаверц, 89.

Лондонский Арсенал убедительно обыграл Звезд МLS в контрольном матче на сборах забив пять "сухих" мячей в ворота соперников. Следует отметить дебютный гол Кая Хаверца и шедевр Жезуса.

"Канониры" забили три мяча в первой половине встречи и дважды поразили ворота оппонентов во втором тайме – болельщики, которых собралось достаточно много, были в восторге. Зинченко пропускал матч из-за травмы.

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