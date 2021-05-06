Арсенал в рамках ответного полуфинального матча Лиги Европы принимает Вильярреал. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА Арсенал – Вильярреал начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24". Добавим, что поединок в Испании завершился со счетом 2:1 в пользу "Желтой субмарины".

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Стартовые составы

Арсенал: Лено – Холдинг, Мари, Джака – Бельерин, Партей, Смит Роу, Сака – Пепе, Эдегор, Обамеянг

Вильярреал: Рулли – Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса – Чуквуэзе, Парехо, Коклен, Тригерос – Алькасер, Морено

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