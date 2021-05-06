Итак, в Лиге чемпионов мы таки получили английский финал – Манчестер Сити встретится с Челси. Противостояние между Манчестером и Лондоном может продолжиться в финале Лиги Европы, куда рвутся Юнайтед и Арсенал. "Красные дьяволы" де-факто уже решили все вопросы с путевкой в ​​Гданьск, разгромив Рому со счетом 6:2, а вот "канонирам" придется потрудиться – выездную встречу с Вильярреалом они проиграли (1:2). Хуже всего, что в той встрече команда потерпела серьезное тактическое поражение.

Англичане на Керамике имели интересный стартовый план, в котором вообще не было чистых нападающих. Вингеры и опорники при прессинге давили на центральную ось, пытаясь накрывать соперников с хорошим пасом (центрбеки, Парехо, Капу) и оставляя свободными фулбэков. Частично эти идея сработала, ведь у Вильярреала в первом тайме было всего две атаки с ударом по воротам, однако статистика не учитывала большого количества полумоментов, рывков или тот же выход Морено один на один без удара.

Впрочем, неплохой эксперимент на практике оказался провальным. Прессинг Арсенала был слабым – всего несколько передач создавали значительные разрывы, которыми пользовались Парехо или центрбеки. Фулбэки Фойт и Педраса при этом прекрасно продвигали мяч, пользуясь отсутствием давления со стороны лондонцев – их скоростных рывков и пасов за спину "канониры", похоже, просто не ожидали. При этом игра без нападающих вылилась не в создание множества вариантов для обыгрышей, а в мрачный перекат мяча поперек поля. В штрафную иногда врывались вингеры, за которыми испанцы прогнозируемо не успевали, но ничего интересного в первый час игры они не создали.

Замыслы Унаи Эмери на этот матч сработали, хотя и не без нюансов. В частности, Вильярреал явно ставил на правый фланг, где в качестве фулбэка играл Джака – его постоянно пытались пройти один-в-один или сыграть через комбинацию. Гранит старался, выигрывая большинство единоборств, но гол и несколько моментов прилетели именно из-под него. Вообще-то, подобный сценарий читался, но Арсенал-то оказался не готов. Аналогично гости не подготовились к стандартам, позволив "Желтой субмарине" забить после классической скидки на дальнюю штангу.

В целом, Вильярреал контролировал ход встречи, а после удаления Себальоса левантийцы создали ряд голевых моментов – впрочем, конвертировать игровое преимущество в гол с игры не удавалось. К тому же, на старте второго тайма команда неожиданно отдала инициативу, а после выравнивания составов доминировал уже Арсенал. Вообще, лондонцы на Керамике поразили своими волевыми качествами и способностью демонстрировать класс – они выдержали давление, играя в меньшинстве, а потом перевернули ход матча, заработав пенальти и и едва не вырвав ничью.

В этом матче Арсенал, Вильярреал и оба тренера проявили все свои достоинства и слабые места. Лондонцы в очередной раз подтвердили свою нестабильность – команда чередует провальные отрезки с классными, демонстрирует класс в атаке и при проблемах в структуре. Эти проблемы делают "канониров" крайне непредсказуемым коллективом: они потерпели разгром от Ливерпуля (0:3), переехали Шеффилд (3:0), расписали 1:1 с Фулхэмом при трех ударах "коттеджеров", безвольно проиграли Эвертону (0:1) и вынесли в одни ворота Ньюкасл (2:0) – и это только за последние пять туров АПЛ! В Лиге Европы показательным стал матч против Славии – слабенькие 1:1 на Эмирейтс изменились четырьмя голами за восемь минут в Праге.

Микель Артета постоянно демонстрирует хорошие тактические идеи, однако их реализация у испанца хромает. Унаи Эмери, в свою очередь, подтвердил в матче на Керамике свои проблемы с психологией победителя – там, где МЮ пошел разрывать инертную Рому, создавая град моментов, Вильярреал перестраховывался. Даже в первом тайме можно было сделать больше, чем три момента у ворот Лено. Впрочем, в тактическом плане баск остается шикарным специалистом с бешеным опытом. Этого у него не отнять.

Вильярреал же подтвердил, что команда не уступает Арсеналу ни в чем. Это абсолютно равные соперники – они одинаково ставят на фланги и одинаково страдают от появления свободных зон за спиной вингеров. Оба коллектива имеют классных форвардов, но общая структура атаки имеет определенные проблемы. В защите у них также похожие недостатки: возрастные / неопытные центрбеки (Альбиоль / Холдинг, Мари) и неповоротливые фулбэки (Педраса, Фойт / Джака, Чемберс) балансируются наличием топ-голкипера (Лено) и одного топ-защитника (Торреса). Как следствие, "канониры" и "Желтая субмарина" одинаково нестабильно идут по чемпионату ...

В этом и заключается красота этого противостояния. Весьма вероятно, что сегодняшний матч по уровню драматичности не будет уступать полуфиналу ЛЧ-2006 и четвертьфиналу ЛЧ-2009, в котором Арсенал с безумными трудностями проходил Вильярреал. Левантийцы даже подготовили промо-ролик, в котором мальчик вырастает и не желает повторения унижения от лондонцев – настолько это больная тема для испанцев. Фаны "канониров", в свою очередь, живут в режиме унижения годами, поэтому для них выход в финал тоже является невероятно важным событием. Перед выездом на Эмирейтс они даже собираются встретить автобус с командой.

Кадровая ситуация

Травмированные: Давид Луис – Иборра

Дисквалифицированы: Себальос – Капу

Ориентировочные составы на матч Арсенал – Вильярреал

Арсенал: Лено – Бельерин, Холдинг, Габриэль, Джака – Партей, Элнени – Сака, Смит-Роу, Пепе – Обамеянг

Вильярреал: Рульи – Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса – Чуквуэзе, Парехо, Коклен, Тригерос – Морено, Алькасер

Прогноз "Футбол 24" – 2:1, проход Арсенала в овертайме

Минимальная победа устроила бы Арсенал, но вряд ли подопечные Микеля Артеты оставят свои ворота сухими. Слишком уж сильный у них соперник и слишком хрупкая оборона у лондонцев. Что будет дальше – предсказать трудно, ведь команды очень ровные. Букмекеры уверены в победе "канониров", но предлагают ставить на проход Вильярреала. При этом на тотал больше 2,5 коэффициенты слишком высоки. Как-то все это странно.

В данном поединке возможен любой результат, однако более вероятным кажется проход Арсенала. "Желтая субмарина" в родных стенах проявила большие проблемы с реализацией, да и значительного количества моментов команда не имела – три в первом тайме, три во втором. Кроме того, настораживает желание Унаи Эмери сыграть осторожнее после перерыва при тотальном доминировании до него.

Арсенал же в меньшинстве сумел выдержать давление и перехватить инициативу, отыграв один гол и едва не забив второй. И это при том, что у гостей прошла всего одна нормальная атака с врыванием в штрафную! Вообще, статистика "канониров" по большинству показателей оказалась лучше, чем у Вильярреала – все это говорит о волевых качествах команды Микеля Артеты и наличии у нее топ-класса. К тому же, англичане привыкли к более высокой интенсивности матчей – теперь уже официально известно, что в Испании чистого игрового времени меньше всех топ-лиг, а в АПЛ еще и скорости выше.

Вышеназванные плюсы Арсенала в матчах за трофеи или выход в финал имеют огромное значение. Вильярреал в этих аспектах уступает лондонцам, да еще и играть на выезде. Именно поэтому более вероятным итогом встречи кажется проход "канониров". Возможно, это произойдет не в основное время, но в овертайме характер, класс и выносливость хозяев должны проявиться.