Арсенал – Вест Хэм – 1:0 – видео гола и обзор матча

Украина — 7 март 3002
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Александрия – Динамо: Михайличенко удивляет, Миколенко делает 2 гола, Шабанов с рекордом, а судья в огне
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Лунин и фантастический гол на премию Пушкаша помогли Овьедо выиграть матч за жизнь – украинец с заявкой на РеалИспания — 7 март 1438
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Десна победила Зарю в битве за медали – Монзуль показала две спорные красные карточки после вмешательства VARУкраина — 7 март 747
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Зинченко пропустит дерби против Манчестер Юнайтед – пессимистический прогноз британских СМИАнглия — 7 март 379
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Яремчук вернется позже, чем ожидалось – восстановление форварда сборной Украины затягиваетсяСборная Украины — 7 март 329