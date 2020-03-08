Арсенал – Вест Хэм – 1:0 – видео гола и обзор матча

В 29 туре АПЛ Арсенал одержал минимальную победу над Вест Хэмом. Смотрите видео гола и обзор матча Арсенал – Вест Хэм.

Команда Микеля Артеты одержала третью подряд победу в АПЛ и продолжает претендовать на место в топ-4. Единственный гол в матче забил Александр Ляказетт после ассиста Озила. Для французского форварда это 7 гол в чемпионате.

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После этой победы Арсенал занимает 9 место в турнирной таблице. Отставание от Челси, который замыкает верхнюю четверку, 5 очков.

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