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Арсенал – Вест Хэм – 1:0 – видео гола и обзор матча

06:00 3 Читати українською
Арсенал – Вест Хэм – 1:0 – видео гола и обзор матча
Арсенал – Вест Хэм – видео гола и обзор матча

В 29 туре АПЛ Арсенал одержал минимальную победу над Вест Хэмом. Смотрите видео гола и обзор матча Арсенал – Вест Хэм.

78’ Александр Ляказетт
 
78’ Александр Ляказетт

Команда Микеля Артеты одержала третью подряд победу в АПЛ и продолжает претендовать на место в топ-4. Единственный гол в матче забил Александр Ляказетт после ассиста Озила. Для французского форварда это 7 гол в чемпионате.

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После этой победы Арсенал занимает 9 место в турнирной таблице. Отставание от Челси, который замыкает верхнюю четверку, 5 очков.

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Теги
Англия Видеоновости Арсенал - Вест Хэм Арсенал Арсенал Вест Хэм Вест Хэм Александр Ляказетт Александр Ляказетт
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