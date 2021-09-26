Арсенал – Тоттенхэм: Сака повторил уникальное достижение Бейла в дерби Северного Лондона
19:45 - Читати українською
Полузащитник Арсенала Букайо Сака продолжает закрепляться в статусе лидера "канониров".
12’ Эмиль Смит-Роу
34’ Букайо Сака
Сон Хын Мин 79’
12’ Эмиль Смит-Роу
34’ Букайо Сака
79’ Сон Хын Мин
Сака уже в третий раз вышел в стартовом составе Арсенала на дерби Северного Лондона с Тоттенхэмом в возрасте до 21 года, сообщает Opta.
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Такой же показатель имеет и экс-звезда "шпор" Гарет Бейл, который к 2010 году трижды успел сыграть против "канониров". Интересно, что больше Бейла и Сака в столь юном возрасте (до 21 года) в дерби никто не играл.
К слову, Сака провел 7 матчей в составе Арсенала в текущем сезоне, в которых забил 1 гол.
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