Сака уже в третий раз вышел в стартовом составе Арсенала на дерби Северного Лондона с Тоттенхэмом в возрасте до 21 года, сообщает Opta.

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Такой же показатель имеет и экс-звезда "шпор" Гарет Бейл, который к 2010 году трижды успел сыграть против "канониров". Интересно, что больше Бейла и Сака в столь юном возрасте (до 21 года) в дерби никто не играл.

К слову, Сака провел 7 матчей в составе Арсенала в текущем сезоне, в которых забил 1 гол.

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