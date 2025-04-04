Европейский руководящий орган решил, сыграют ли Антонио Рюдигер и Килиан Мбаппе за Реал в матче против Арсенала в Лиге чемпионов.

После матча со "сливочными" в ЛЧ Атлетико подало жалобу в УЕФА из-за празднования победы игроками "бланкос". "Матрасники" были возмущены некоторыми жестами футболистов Реала.

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Как сообщает Marca, Антонио Рюдигер сможет сыграть против Арсенала. УЕФА принял решение завершить расследование в отношении немца и Мбаппе, пригрозив им дисквалификацией на один матч в случае повторного нарушения в следующем году, а также штрафами в размере 40 000 и 30 000 евро соответственно.

Себальйос также оштрафован, ему придется уплатить 20 тысяч евро, а Винисиус вообще избежал какого-либо наказания. Это означает, что все четверо могут сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Напомним, что Реал и Арсенал встретятся во вторник, 8 апреля. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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