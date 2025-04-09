Арсенал уничтожил Реал на своем поле в первом четвертьфинале Лиги чемпионов (3:0). Смотрите голы и обзор встречи на "Футбол 24".

Арсенал разбил на своем поле Реал благодаря Деклану Райсу и его двум ударам со штрафных. Полузащитник "канониров" забил дважды, доведя статистику голов своей команды со стандартов в этом сезоне до 21 (за исключением пенальти). Это – лучший показатель среди всех участников АПЛ.

Арсенал сокрушил Реал в первом четвертьфинале ЛЧ – Райс оформил шедевральный дубль со штрафных

Третий гол за Арсенал забил Мерино.

В этой встрече Арсенал нанес 11 ударов в створ ворот. Это – рекордное количество ударов в истории среди участников ЛЧ в матчах плей-офф против Реала с сезона 2003/04 – с тех пор, как Opta ведет эту статистику.