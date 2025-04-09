Дубль Райса со штрафных в видеообзоре матча Арсенал – Реал – 3:0
00:56 - Читати українською
Арсенал уничтожил Реал на своем поле в первом четвертьфинале Лиги чемпионов (3:0). Смотрите голы и обзор встречи на "Футбол 24".
завершено
58’ Деклан Райс
70’ Деклан Райс
75’ Микель Мерино
58’ Деклан Райс
70’ Деклан Райс
75’ Микель Мерино
Арсенал разбил на своем поле Реал благодаря Деклану Райсу и его двум ударам со штрафных. Полузащитник "канониров" забил дважды, доведя статистику голов своей команды со стандартов в этом сезоне до 21 (за исключением пенальти). Это – лучший показатель среди всех участников АПЛ.
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Третий гол за Арсенал забил Мерино.
В этой встрече Арсенал нанес 11 ударов в створ ворот. Это – рекордное количество ударов в истории среди участников ЛЧ в матчах плей-офф против Реала с сезона 2003/04 – с тех пор, как Opta ведет эту статистику.
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