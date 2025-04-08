Арсенал принимает Реал Мадрид в рамках первого четвертьфинального матча ЛЧ 2024/25. Стартовые составы и онлайн-трансляция – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25, как и онлайн-трансляция Арсенал – Реал Мадрид на "Футбол 24", начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Александр Зинченко остался в запасе, в то время как Андрей Лунин не попал даже в заявку из-за повреждения.

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Зато в основу возвращается Тибо Куртуа, который пропустил 3 матча за клуб и еще один за сборную Бельгии. Карло Анчелотти традиционно объявляет стартовый состав раньше своих визави. У Арсенала же впервые после травмы в старт вернулся Сака.

Стартовые составы

Арсенал: Райя – Тимбер, Салиба, Кивьер, Льюис-Скелли – Партей, Райс, Эдегор – Сака, Мерино, Мартинелли

Реал Мадрид: Куртуа – Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Алаба – Модрич, Камавинга, Беллингем – Родриго, Мбаппе, Винисиус

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