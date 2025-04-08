В истории противостояний Арсенала и Реала есть всего два официальных матча, проведенных в рамках 1/8 финала ЛЧ 2005/06. В нем был проведен только один гол – его забил Анри, выполнив фантастический проход. Тот сезон северные лондонцы завершили в финале, уступив Барселоне.

"Винисиус сыграет отличный матч с Арсеналом": Анчелотти ответил, устали ли от него игроки Реала

Но это было давно. Вот уже 16 лет "канониры" не видели полуфинала Лиги чемпионов, а "королевский клуб" за это время выиграл турнир шесть раз. Вот уже четыре сезона мадридцы подряд встречаются с английскими клубами на стадии четвертьфинала ЛЧ – сдержать подопечных Карло Анчелотти пытались Ливерпуль, Челси (дважды) и Манчестер Сити. Во всех случаях "сливочные" шли дальше.

Последние 22 матча на вылет в ЛЧ против англичан завершились 11 победами Реала при шести поражениях. Их форвард – Килиан Мбаппе, имеет 10 голов в 16-ти матчах ЛЧ против команд АПЛ. В целом же Мадрид одолел 111 коллективов за время выступлений в КЕЧ/ЛЧ, однако Арсенала среди них нет. Станут ли "пушкари" 112-ми?

До слова, FAVBET дав прогноз на перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2024/25 між Арсеналом і Реалом. Коефіцієнт на перемогу команди Мікеля Артети – 2,12. На тріумф підопічних Карло Анчелотті фахівці дають 3,65.

На первый взгляд расклад кажется очевидным. Даже в топовом составе подопечные Микеля Артеты считались бы андердогами – а без травмированного Габриэля (вероятно, лучшего центрбека мира) шансы на сенсацию становятся еще меньше. К тому же в лазарете остаются Хаверц и Жезус, а Уайт, Сака и Тимбер только недавно восстановились от повреждений.

Впрочем, не все так однозначно. Пробоину в защите действительно трудно залатать, а вот функционал форвардов вполне спокойно потянул Мерино, который вообще-то является центрхавом. Правда, в поединке с Эвертоном его вернули в центр, однако Микель все равно регулярно заходил в штрафную. Если же игра не пойдет у Сака, то Нванери кажется не худшим вариантом на правом фланге атаки.

Впрочем, главная сила Арсенала кроется в организации игры. Большую опасность для Реала составляет прессинг "канониров", однако еще больше проблем способна нанести устойчивость лондонцев к высокому прессингу соперника. Северные лондонцы по этому показателю превосходят 95% команд нынешней ЛЧ. Мадридцы же хуже 84% представителей турнира в эффективности высокого давления.

Еще одним преимуществом Арсенала являются стандарты, о которых уже нет смысла говорить – Николя Жовера знают все. Габриэль играл ключевую роль при угловых, поэтому Реалу могло бы быть легче. Хотя тот же Салиба со своей физической мощью или Мерино с качественной игрой головой остаются крайне опасными.

Мадридцы слабенько защищаются против верховых мячей. Показательными оказались голы Реал Сосьедада в полуфинале Кубка на Сантьяго Бернабеу. Здесь сказываются и кадровые проблемы (лучшие фулбеки травмированы, а другие дают подавать, нет Милитао). Оборона в принципе является уязвимым местом "бланкос" в течение сезона.

Хотя в режиме среднего блока команда приятно поражала – даже Винисиус и Мбаппе дисциплинированно отрабатывали, а интенсивность единоборств в этой структуре просто уничтожила Ман Сити. С другой стороны, можно вспомнить Эль Класико, когда Барса откровенно поиздевалась над опорной зоной Реала. Способен ли Арсенал устроить подобное?

"Канониры" чрезвычайно сильны в магическом треугольнике на правом фланге, где скапливаются Эдегор (его наличие обязательно), Сака и Тимбер, а еще несколько игроков помогают им комбинировать (иногда приходя с левого фланга). Учитывая отсутствие Менди, эта история может быть очень неприятной для "сливочных". Впрочем, тут уже у Арсенала начинаются проблемы.

По количеству успешных позиционных атак "пушкари" уступают половине команд АПЛ. Причина кроется не только в кадрах (нет забивного форварда, много травм лидеров) – сказывается и прагматичность Микеля Артеты. Его подопечные сознательно игнорируют атаки через центр, ведь они усложняют контрпрессинг и увеличивают вероятность контратак.

По этим же причинам северные лондонцы редко насыщают зоны завершения при подачах с фланга. Микель Артета патологически боится дыры в центре поля. Вероятно, это связано с травматическим опытом предыдущих сезонов, ведь Парти и фальшивые фулбеки имели проблемы с контролем переходных фаз – сейчас Арсенал является едва ли не лучшим в мире в данном аспекте. Платой стала предсказуемость в игре на чужой половине.

Но конкретно в четвертьфинале ЛЧ прагматичность Артеты способна принести дивиденды. Вот уже лет пять не было лучшей контратакующей команды, чем Реал. Достаточно пересмотреть второй гол в ворота Манчестер Сити в Мадриде. Хозяева порвали всю оборонительную структуру "горожан", продравшись от собственных ворот до штрафной за 10 передач и 8 секунд – причем они еще и выход 3-в-2 сформировали с выходом Мбаппе один на один.

Килиан, кстати, провел 10 голов в 16-ти матчах против английских клубов в ЛЧ. Конкретно же в плей-офф он забил им четыре раза – всего на три меньше, чем рекордсмен Бензема. Догнать соотечественника Мбаппе может уже в этом четвертьфинале.

Хотя сделать это непросто. В текущем розыгрыше ЛЧ "канониры" горели в счете всего 65 минут. Подопечные Микеля Артеты по показателю ожидаемых пропущенных держатся вторыми – меньше буля своих ворот позволил только Интер. Безусловно, Арсенал имеет лучшую оборону в Англии, хотя потеря Габриэля делает в ней огромную дыру.

У Реала есть ответ на защитную модель островитян. 39-летний Лука Модрич выдает по 17,5 разрезных передач за игру в нынешней Лиге чемпионов – никто и близко не подступился к хорвату по этому показателю. А еще стоит не забывать о врывании Беллингема из глубины.

С другой стороны, у "канониров" есть двужильный Райс, который вместе с Салахом делит первое место в АПЛ по количеству созданных голевых моментов в 2025 году. И Мерино с Эдегором, которые фантастически открываются между линиями. В общем, битва в центре поля обещает быть эпичной.

Кадровая ситуация

Арсеналу точно не помогут Габриэль, Калафьори, Томиясу, Жезус, Хаверц и Стерлинг. Первые пять травмированы, а Рахим пропускает игру из-за перебора желтых. Уайт, Сака и Тимбер вернулись в составе даже успели выйти в двух матчах АПЛ, но набрали ли они достаточную форму для матча с Реалом? Ответ знает только Микель Артета.

Больше всего интригует вид четверки защитников. Очевидным решением кажется выход Кивиора вместо Габриэля, но теоретически в центре защиты может появиться Уайт или Тимбер. В случае выхода Бена придется перемещать Салиба слева – Вильяму знакома эта роль по сборной Франции, однако данный эксперимент Дидье Дешама не выглядел убедительно. К тому же, Салиба нужен именно справа, ведь там действуют Мбаппе и Винисиус.

Возможно, Кивиор вообще выйдет на левом фланге обороны, а остальные три позиции в защите займут Уайт, Салиба и Тимбер. Такой вариант ударит по атакам Арсенала, но может ограничить Родриго и Вальверде. Данный вариант наименее вероятен – слишком уж важным стал Льюис-Скеклли и слишком много проблем имел Якуб слева.

Реал не может рассчитывать на Менди, Милитао, Себальйоса и Карвахаля, однако эти потери являются давними. Более неприятной является дисквалификация Чуамени. Больше всего вопросов возникает на позиции голкипера – Куртуа восстановился, но не играл в последних трех матчах "сливочных". Готов ли он к Арсеналу? Сегодня и узнаем, но с большой вероятностью Тибо таки выйдет в старте.

Ориентировочные составы на матч Арсенал – Реал Мадрид

Арсенал: Рая – Тмбер, Салиба, Кивиор, Льюис-Скелли – Эдегор, Парти, Райс – Сака, Мерино, Троссар

Реал Мадрид: Куртуа – Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Гарсия – Модрич, Камавинга, Беллингем – Родриго, Мбаппе, Винисиус

Прогноз "Футбол 24" – оба забьют

Арсенал в родных стенах должен был бы лезть вперед, вот только лучше всего Арсенал чувствует себя при игре без мяча, в обороне и на стандартах – а вот входить большими силами на чужую половину Микелю Артети страшно даже против Эвертона. Что уж говорить о Реале.

Мадрид же лучше всего защищается в среднем блоке. Применять высокий прессинг на Эмирейтс мадридцы не способны, да и режим "автобуса" для них недопустим. Вот и получается, что для обоих коллективов лучшим вариантом станет осторожная игра с минимумом рисков. Реал и Арсенал будут бороться за инициативу в центре и направлять атаки на фланги, а там все решит класс.

Вингеры обеих команд будут иметь преимущество над защитниками, но мадридцы значительно мощнее в завершающей фазе. Лондонцы же способны шокировать угловыми. Учитывая эти факторы, определить фаворита непросто – даже Opta дала высокие 41% шансов на успех "канониров".

Реал остается фаворитом, хотя букмекеры считают иначе. В целом же даже количество голов спрогнозировать непросто. Но они точно будут.

Зинченко в новом клубе может брать ЛЧ, Ярмолюк страдает и завоевывает Англию – скандалы после эпического матча Миколенко