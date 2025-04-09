"Арсенал сильный, они хорошо прессингуют и играют между линиями. В первом тайме мы держали себя в руках и создавали опасность на контратаках. Но во втором тайме Реал забыл играть в хороший футбол. Я бы не сказал, что это была паника, но мы не были спокойными на мяче. Арсенал забил два великолепных гола со штрафных, а потом и третий. Мы плохо отреагировали.

Дубль Райса со штрафных в видеообзоре матча Арсенал – Реал – 3:0

3:0 – это тяжело, но мы должны верить в эту команду. Я верю, что это возможно. Мы должны исправить наши ошибки. И пытаться выиграть. Если мы забьем два быстрых гола, то третий придет сам собой. Нехватка контроля мяча? Я так не думаю. Это сила другой команды. Это был хороший подход. В первом тайме Реал хорошо выходил из-под прессинга, и это то, чего мы хотели во втором тайме, но не получилось. Мы должны совершенствоваться и учиться.

Голы Райса со штрафных? Очевидно, я знал, что буду иметь много работы. Арсенал – команда, которая хорошо атакует. Во время штрафных ударов я думал, что хорошо поставил стенку. Я всегда выставляю дополнительного человека, чтобы штрафной удар не прошел. Я могу взять на себя эту ответственность, я мог бы даже поставить дополнительного игрока, но подумал, что не надо закрывать столько пространства. А второй мяч – великолепный гол. Это два ненужных фола, где не было никакой опасности. Возможно, игрокам не стоило делать эти фолы. Мы должны продолжать учиться, чтобы не повторить это во втором матче", – приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, Арсенал разбил Реал в первом четвертьфинале Лиги чемпионов 2024/25 (3:0) благодаря дублю Райса со штрафных и голу Микеля Мерино. Ответный матч состоится уже 16 апреля.

Арсенал сокрушил Реал в первом четвертьфинале ЛЧ – Райс оформил шедевральный дубль со штрафных