Полузащитник ПСЖ Витинья получил признание за свое выступление в Лиге чемпионов.

ПСЖ на выезде победил Арсенал (1:0) в первой игре 1/2 финала Лиги чемпионов.

Гол Дембеле и офсайд Мерино в видеообзоре матча Арсенал – ПСЖ – 0:1

Лучшим игроком матча по версии УЕФА стал центральный полузащитник парижан Витинья. В этом сезоне 25-летний португалец забил 7 голов и отдал 2 ассиста в 48 матчах за клуб. Подробная статистика здесь.

Напомним, что ответный матч пройдет 7 мая. Сегодня, 30 апреля, состоится первый полуфинальный матч других команд – Барселона сыграет против Интера.

ПСЖ удержал минимальную победу над Арсеналом в первом полуфинале Лиги чемпионов